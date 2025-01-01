قطعته وأكلت أشلائه.. لماذا برأت النقض "سيدة فاقوس" قاتلة ابنها بالشرقية؟

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كتب-أحمد عادل:

داخل منزل بسيط بإحدى قرى مركز فاقوس في محافظة الشرقية وقعت جريمة بشعة هزت الرأي العام، حيث أقدمت سيدة تدعى "هناء" على قتل نجلها الوحيد البالغ من العمر 4 سنوات بطريقة وحشية.

بداية الواقعة بدأت بضرب الطفل على رأسه بعصا خشبية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قامت والدته بتقطيع جثمانه وطهي أجزاء من أعضائه وتناولتها.

وبعد إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي بدورها أحالتها أيضًا إلى محكمة الجنايات، صدر حكم ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها وإيداعها بمستشفى الأمراض العقلية.

وقررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأييد حكم محكمة جنايات أول درجة ببراءة "هناء.م.ح" المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة فاقوس" المتهمة بقتل ابنها وتقطيعه وطهي بعض أعضائه وآكلها، ليصبح الحكم بات ونهائي.

وجاء حكم جنايات الزقازيق استنادًا على تقرير اللجنة الخماسية المكونة من أستاتذة الطب النفسي، الذي أفاد أن المتهمة "هناء" والمعروفة بـ"سيدة فاقوس" مريضة نفسية وتعاني من آفة عقلية وقت ارتكاب الجريمة، ولا يجوز إدانتها عن تلك التهمة لعدم سلامة قواها العقلية.

اعترافات المتهمة

وأدلت المتهمة "هناء" في تحقيقات النيابة العامة، باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابها للجريمة، بأن استغلت انفرادها بطفلها البالغ من العمر 4 سنوات وأنهالت عليه بعدد من الضربات بعصا خشبية، وحين أرادت التأكد من وفاته قامت بذبحه باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وتابعت "سيدة فاقوس" في التحقيقات، أنها أقدمت على تقطيع جثمان نجلها بذات السكين، وطهي بعض أجزائه وتناولها، وذلك بسبب أنها شعرت بالخوف حين أراد والد الطفل أخذه بعد الانفصال عنها عنوة، وإحساسها بالعجز عن حماية المجني عليه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

تقرير الطب الشرعي

اللجنة الخماسية المُكونة من أساتذة الطب النفسي من جامعتي الزقازيق والمنصورة، أوضحت أنه بعد الكشف على المتهمة "هناء"، تبين أنها تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهني، أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وتعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

محاكمة المتهمة

بعد عدد من الجلسات استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمة "هناء" وورود تقرير اللجنة الخماسية، قضت المحكمة ببراءة "سيدة فاقوس" من تهمة قتل طفلها، وإيداعها بإحدى مستشفيات الأمراض العقلية.

وقدمت النيابة العامة استئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة، وقررت محكمة الاستئناف قبوله شكلًا في الموضوع قضت مجددًا ببراءة المتهمة.

وقدم والد الطفل طعن على حكم براءة المتهمة، وقررت محكمة النقض مجددًا بتأييد حكم محكمة جنايات أول درجة ببراءة "هناء.م.ح" المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة فاقوس" المتهمة بقتل ابنها وتقطيعه وطهي بعض أعضائه وأكلها، ليصبح الحكم بات ونهائي.