كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الطلاب متدليًا خارج شرفة إحدى المدارس بالقليوبية، معرضًا حياته للخطر.

تلميذ يغامر بحياته أعلى الطابق الثالث

وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت بتاريخ 31 مارس الماضي، حيث قام الطالب الظاهر في الفيديو، 7 سنوات، ومقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص، بالدخول إلى أحد الفصول الخالية بالطابق الثالث، ثم خرج من النافذة ووقف أعلى حاجز خرساني من الخارج، بقصد الاختباء من أحد زملائه على سبيل اللهو.

وعقب مشاهدته من قبل أحد الأشخاص، تم إبلاغ إدارة المدرسة، حيث تدخل أحد المعلمين وتمكن من إدخاله من النافذة في الوقت المناسب، دون وقوع أي إصابات.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة.