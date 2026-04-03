ضبط المتهم بالتعدي على زوج شقيقته بسلاح أبيض في الجيزة

كتب : صابر المحلاوي

09:39 م 03/04/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بعد تعديه بالضرب على أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعي بالظهر.

ملابسات فيديو متداول حول مشاجرة أسرية

وأوضحت التحريات أن الواقعة نشأت من خلافات أسرية بين نجل القائم بالنشر، سائق، وزوجته، وأنه أثناء سير القائم بالنشر بدائرة القسم، نشبت مشاجرة بينه وبين شقيق زوجته، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، مما أدى لإصابته.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات الأسرية، وتم ضبط الأداة المستخدمة في الاعتداء.

واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أحدث الموضوعات

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
أخبار المحافظات

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
اقتصاد

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان (فيديو)
شئون عربية و دولية

بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان (فيديو)
حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
حوادث وقضايا

حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق