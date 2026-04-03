تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بعد تعديه بالضرب على أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعي بالظهر.

ملابسات فيديو متداول حول مشاجرة أسرية

وأوضحت التحريات أن الواقعة نشأت من خلافات أسرية بين نجل القائم بالنشر، سائق، وزوجته، وأنه أثناء سير القائم بالنشر بدائرة القسم، نشبت مشاجرة بينه وبين شقيق زوجته، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، مما أدى لإصابته.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات الأسرية، وتم ضبط الأداة المستخدمة في الاعتداء.

واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.