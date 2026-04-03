مصراوي في القائمة الطويلة لجائزة One World Media العالمية

وصل تحقيق "سجينات بلا تهمة: نظام الأسد يبتز المعارضين بالنساء" إلى القائمة الطويلة لجائزة One World Media العالمية، بعد منافسة مع 534 تحقيقا من 140 دولة على مستوى العالم.



ويكشف التحقيق الذي نشر على موقع مصراوي في مارس 2025، تعرض معتقلات سوريات لتحقيقات قاسية داخل مقرات الأمن السورية، وكشف الزميلان سارة أبوشادي ومحمد طلبة تعرض المعتقلات للصعق بالكهرباء، الضرب، الاعتداءات الجنسية، والترهيب النفسي لكسر إرادتهن والضغط على عائلاتهن.

وتناول التحقيق الذي أنتج بالتعاون مع شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج" شهادات موثقة لعدد من الضحايا وذويهم، أكدت استخدام بعضهن كورقة مساومة أو ابتزاز لعائلاتهن للضغط عليهم لتسليم المطلوبين.

جائزة One World Media

جوائز One World Media هي فرصة للاعتراف بأعمالك بين أفضل ما يُقدّم في الصحافة العالمية. وتكرّم الجوائز أفضل التغطيات الإعلامية من منطقة الجنوب العالمي وعنها، وتركز على القصص التي تكسر الصور النمطية، تغيّر السرد، وتربط الناس عبر الثقافات.

يتم كل عام تقييم مئات المشاركات من جميع أنحاء العالم من قبل لجان من محترفين متميزين، تم اختيارهم بعناية من قطاعات الإعلام والمنظمات غير الربحية لما يمتلكونه من خبرات واسعة ومتنوعة.

في عام 2025، حصدت الزميلة سارة أبوشادي رئيس قسم الشؤون الدولية والعربية في موقع مصراوي جائزتين عالميتين: حيث حصدت جائزة لعام True Story فئة البحث المعمق عن تحقيقها الفخ الروسي.

وحصد التحقيق نفسه أيضًا جائزة الضوء الساطع الممنوحة من الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية. وفي عام 2024، حصدت سارة جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة المصرية عن تحقيقها "أطباء السخرة".