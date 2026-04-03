تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص ضهر في فيديو على السوشيال ميديا وهو يتعدى على دابة باستخدام الحجارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

فيديو تعذيب دابة بالحجارة في كفر الدوار

وأوضحت التحريات أن الشخص الظاهر في الفيديو يعمل بائع خضروات، ومقيم بدائرة القسم، حيث تم تحديده وضبطه عقب تداول المقطع.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك بمحاولته حث الدابة على السير.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة.