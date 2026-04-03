وزارة الداخلية تحتفل بيوم اليتيم برعاية الأطفال الأيتام
كتب : صابر المحلاوي
حرصت وزارة الداخلية، على إحياء يوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لأطفال دور رعاية الأيتام على مستوى الجمهورية، شملت توزيع هدايا لإدخال البهجة والفرحة على وجوههم.
اهتمام مستمر بالأيتام على مدار العام
وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز الرعاية للأطفال الأيتام بشكل مستمر، ضمن الرؤية الإنسانية والاجتماعية للوزارة لدعم الفئات الأولى بالرعاية. كما شملت الفعاليات زيارة المدينة المرورية للأطفال للإطلاع على القواعد والإرشادات المرورية بطريقة مبسطة لتنمية الوعي والسلامة على الطرق.
كما تعرف الأطفال على عمل رجال الحماية المدنية والمعدات الحديثة المستخدمة، بالإضافة إلى زيارة إدارة النجدة النهرية للإطلاع على جهود تأمين مجرى نهر النيل. تعكس هذه الاحتفالات رؤية شاملة لمنظومة أمنية تدعم كافة فئات المجتمع، وعلى رأسها الأطفال الأيتام باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج الوطن.