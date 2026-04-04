

سيطرت سلطات دبي على حادث ناجم عن سقوط حطام على واجهة أحد المباني في منطقة مرسى دبي "مارينا"، مؤكدة عدم وقوع أي حريق في المبنى أو إصابات بشرية جراء الواقعة، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" فوريًا. وهرعت فرق الطوارئ والدفاع المدني إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة وضمان سلامة السكان والزوار في الوجهة السياحية الأكثر شهرة بقلب الإمارة بشكل قاطع وصارم، مع استمرار الحركة الطبيعية في كافة الشوارع والمرافق المحيطة بالمبنى المتأثر بالحطام المتساقط فوريًا وبكل حسم وقوة لضمان الأمان.

سلطات دبي تتعامل مع الحادث بسرعة قياسية وتؤمن الموقع بالكامل

أكدت التقارير الرسمية الصادرة عن سلطات دبي أن التعامل مع الحادث في منطقة مرسى دبي تم بسرعة قياسية، حيث باشرت الفرق الفنية معاينة الأضرار المادية التي لحقت بواجهة المبنى نتيجة تساقط الحطام. ومن جانب آخر، لم تتأثر حركة الملاحة في القناة المائية أو الأنشطة التجارية في "المارينا" بهذا الحادث العارض، علاوة على ذلك، فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا احترازيًا حول الموقع لضمان سلامة المارة والسيارات بشكل قاطع وصارم حتى انتهاء أعمال الفحص الفني للواجهة المتضررة لضمان عدم وجود أجزاء أخرى قابلة للسقوط فوريًا.

أفادت المعاينة الأولية لموقع سقوط حطام بمرسى دبي بخلو المبنى من أي مصادر للنيران، كما لم تسجل المستشفيات أو غرف العمليات أية إصابات أو حالات اختناق بين القاطنين، وفي السياق ذاته، باشرت فرق المهندسين أعمال الترميم والصيانة للواجهة الخارجية لإعادة الأمور إلى طبيعتها. ومن جانب آخر، تواصل الجهات المختصة التحقق من مسببات الحادث لضمان منع تكراره، مع التأكيد على أن أجهزة الطوارئ في دبي تعكس الجاهزية العالية في التعامل مع كافة المواقف الطارئة بقلب المراكز الحيوية فوريًا وبكل حسم لضمان استقرار الحالة الأمنية والمظهر الحضاري للمدينة بشكل قاطع وصارم.