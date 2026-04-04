"لا حريق ولا ضحايا".. سلطات دبي تسيطر على حادث "شظايا المارينا"

كتب : مصراوي

05:19 ص 04/04/2026

سيطرت سلطات دبي على حادث ناجم عن سقوط حطام على واجهة أحد المباني في منطقة مرسى دبي "مارينا"، مؤكدة عدم وقوع أي حريق في المبنى أو إصابات بشرية جراء الواقعة، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" فوريًا. وهرعت فرق الطوارئ والدفاع المدني إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة وضمان سلامة السكان والزوار في الوجهة السياحية الأكثر شهرة بقلب الإمارة بشكل قاطع وصارم، مع استمرار الحركة الطبيعية في كافة الشوارع والمرافق المحيطة بالمبنى المتأثر بالحطام المتساقط فوريًا وبكل حسم وقوة لضمان الأمان.

سلطات دبي تتعامل مع الحادث بسرعة قياسية وتؤمن الموقع بالكامل

أكدت التقارير الرسمية الصادرة عن سلطات دبي أن التعامل مع الحادث في منطقة مرسى دبي تم بسرعة قياسية، حيث باشرت الفرق الفنية معاينة الأضرار المادية التي لحقت بواجهة المبنى نتيجة تساقط الحطام. ومن جانب آخر، لم تتأثر حركة الملاحة في القناة المائية أو الأنشطة التجارية في "المارينا" بهذا الحادث العارض، علاوة على ذلك، فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا احترازيًا حول الموقع لضمان سلامة المارة والسيارات بشكل قاطع وصارم حتى انتهاء أعمال الفحص الفني للواجهة المتضررة لضمان عدم وجود أجزاء أخرى قابلة للسقوط فوريًا.

سقوط حطام
أفادت المعاينة الأولية لموقع سقوط حطام بمرسى دبي بخلو المبنى من أي مصادر للنيران، كما لم تسجل المستشفيات أو غرف العمليات أية إصابات أو حالات اختناق بين القاطنين، وفي السياق ذاته، باشرت فرق المهندسين أعمال الترميم والصيانة للواجهة الخارجية لإعادة الأمور إلى طبيعتها. ومن جانب آخر، تواصل الجهات المختصة التحقق من مسببات الحادث لضمان منع تكراره، مع التأكيد على أن أجهزة الطوارئ في دبي تعكس الجاهزية العالية في التعامل مع كافة المواقف الطارئة بقلب المراكز الحيوية فوريًا وبكل حسم لضمان استقرار الحالة الأمنية والمظهر الحضاري للمدينة بشكل قاطع وصارم.

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق