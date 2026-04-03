من السوشيال إلى الداخلية.. قصة "طفل الميكروباص" التي أثارت الجدل

أثارت واقعة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة حلوان جدلاً واسعًا، بعد ادعاءات تحرش تقدم بها عدد من الفتيات ضد شاب يُدعى "محمد ن.".

فيما نفى الأخير جميع الاتهامات مؤكدًا أن كاميرات المراقبة لم ترصد أي تصرف مشين منه، وأن الواقعة مرتبطة بخلافات عائلية قديمة يسعى الطرف الآخر لاستغلالها ضده.

وأوضح مصدر أمني أن أجهزة وزارة الداخلية بدأت في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة للتحقق من التسلسل الزمني للأحداث، واستدعاء جميع الأطراف والفتيات الظاهرات في الفيديو، وفحص الهواتف المحمولة للتأكد من وجود أي رسائل أو تهديدات متبادلة.

رواية الفتاة: خلاف عائلي وليس تحرش

وأكدت مريم رضا، بطلة الفيديو، أن الشاب الذي ظهر في المقطع هو ابن عمها، وأن النزاع بينهما يعود إلى خلافات على الميراث، وليس تحرشًا كما أشيع.

وقالت: "صورته فقط لأثبت حضوره أمام أهلي بعد إنكاره المتكرر، لم أتعرض لأي تحرش، وكل ما حدث كان محاولة لتوثيق إساءته ومحاولاته للضغط على عائلتي".

وأضافت أنها لم تحرر أي محضر بالتحرش، وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء بسبب نزاع الميراث.

رواية الشاب: ضغط وابتزاز والكاميرات مسجله ما حدث

وكشف الشاب ويدعى "محمد ن." عبر "الفيسبوك"، تعرضه لاتهام مفاجئ بالتحرش من ثلاث فتيات أثناء سيره بأحد الشوارع.

وأوضح أنه كان عائدًا من عمله متجهًا لإصلاح هاتفه داخل محل في منطقة حلوان، عندما اقتربت منه الفتيات بشكل مفاجئ، وقمن بتصويره عبر هواتفهن المحمولة، فيما قامت إحداهن بالصراخ واتهامه بالتحرش دون أي سبب، على حد قوله.

توثيق كاميرات المراقبة

وأشار الشاب إلى أن كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة وثقت ما حدث بالكامل، وأثبتت عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه.

ضغط وابتزاز

وذكر الشاب أن الواقعة تأتي في إطار محاولات للضغط عليه وابتزازه، من أجل التنازل عن قضية سابقة رفعها ضد والد وشقيق إحدى الفتيات بعد اتهامهما بالتعدي عليه والتسبب في إصابته، مشيرًا إلى أنه حصل على أحكام قضائية ضدهم.

تحرك الأجهزة الأمنية حول واقعة فتاة حلوان

من جانبها، بدأت أجهزة وزارة الداخلية في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة للتحقق من التسلسل الزمني للأحداث، واستدعاء جميع الأطراف والفتيات الظاهرات في الفيديو، وفحص الهواتف المحمولة للتأكد من وجود أي رسائل أو تهديدات متبادلة. وتواصل الأجهزة التحقيقات لضبط ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.