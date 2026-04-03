نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا وبحوزته 277 قطعة أثرية متنوعة ناتجة عن أعمال حفر وتنقيب غير مشروع في جبال ملوي، وذلك في ضربة أمنية قوية لتجار الآثار والمهربين، حيث اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات داخل مسكنه بقصد الإتجار والتربح المادي فوريًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بعد رصد نشاطه الإجرامي ومداهمة منزله بالتنسيق بين قطاعي السياحة والآثار والأمن العام ومديرية أمن المنيا.

كشفت التحريات الأمنية أن المتهم قام بتخزين مجموعة ضخمة من الكنوز التي تعود لحقب تاريخية مختلفة، بعد استخراجها من مناطق جبلية وعرة، ومن جانب آخر، أقر المتهم بأن تلك الكنوز هي نتاج مجهود طويل في التنقيب السري. علاوة على ذلك، كان يخطط لعرض هذه الـ "قطع أثرية" على كبار المهربين لتحقيق ثروة طائلة بشكل قاطع وصارم، لضمان تبديد هوية البلاد التاريخية طمعًا في المال الحرام، إلا أن اليقظة الأمنية حالت دون إتمام صفقته المشبوهة.

تمكنت القوات من محاصرة منزل المتهم عقب تقنين الإجراءات والتأكد من وجود المسروقات، وفي السياق ذاته، تم تحريز كافة المضبوطات وفحصها بواسطة لجنة فنية متخصصة لبيان قيمتها التاريخية فوريًا. ومن جانب آخر، تواصل أجهزة الأمن ملاحقة كافة شركاء المتهم الهاربين، مع التشديد على حماية التراث القومي ومواجهة عصابات التنقيب بكل حسم وقوة، حيث أحيلت قضية "ضبط المنيا" للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومحاكمة الجاني لردع كل من يحاول العبث بآثار مصر، مع استمرار الرصد الميداني لكافة بؤر التنقيب الجبلي.

