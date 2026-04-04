أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا "فيديوجراف" تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 28/3/2026 : 2/4/2026.

ففي يوم 2/4/2026، استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لبحث أوجه التعاون المشترك، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالمحافظة، وسبل تعزيز التعاون، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على دعم جهود التنمية بمحافظة بورسعيد، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات نوعية في مجالات الإسكان والبنية التحتية ورفع كفاءة المرافق، بما يتواكب مع خطط الدولة للتنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

توقيع بروتوكول بين المحافظة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين المحافظة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتحديد تفاصيل ومواعيد الطروحات خلال القترة المقبلة، حيث سيتم دراسة طرح نحو 5000 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (محور محدودي الدخل)، قابلة للزيادة لتصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية، بالحي الإماراتي ومدينة بورفؤاد، كما تم الإعلان عن تخصيص 83 فدانًا للمشروع، بالإضافة إلى دراسة طرح وحدات سكنية أخرى بالمشروع الاستثماري بمدينة بورفؤاد.

رفع درجة الاستعداد القصوى في التعامل مع مياه الأمطار

كما تلقت المهندسة راندة المنشاوي، تقريراً حول الإجراءات التي اتخذتها أجهزة المدن الجديدة بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى في التعامل مع مياه الأمطار وتقلبات الطقس السيء، والتي شملت انتشارًا مكثفًا لمعدات وسيارات شفط وكسح مياه الأمطار، بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقرة، وذلك لضمان سرعة التعامل مع تجمعات المياه والحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة

وفي يوم 1/4/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، حيث شددت وزيرة الإسكان على ضرورة استمرار العمل بوتيرة متسارعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.

أعمال المرافق والطرق والكهرباء والاتصالات

تضمن التقرير الموقف التنفيذي بمشروع "فاليرا جاردنز" ومشروع 810 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أوضح معدلات التنفيذ ومستجدات الأعمال، وأعمال التشطيبات، إلى جانب أعمال المرافق والطرق والكهرباء والاتصالات.

وفي يوم 31/3/2026، عقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مع مسئولي شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري، لمتابعة مبيعات والخطة الترويجية التي تنفذها الشركة لتسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة





وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، مشيرةً إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية بمختلف المستويات، وهو ما استدعى وضع خطط تسويقية متكاملة بالتعاون مع شركات التسويق العقاري، لضمان تحقيق أفضل عائد وتسريع وتيرة البيع.

وفي اليوم نفسه، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا موسعًا مع السادة أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم قطاع التطوير العقاري، ومتابعة التحديات التي تواجه السوق خلال المرحلة الحالية.

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التطوير العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما له من ارتباط مباشر بالعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال تطوير آليات العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمواطن.

كما أعلن أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح محال وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية للبيع بجلسات بمزاد العلني بمدن "بدر و6 أكتوبر الجديدة، وطيبة الجديدة، والنوبارية الجديدة"، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وفي يوم 30/3/2026، شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، في إطار مناقشة الحسابات الختامية لموازنات الوزارات عن العام المالي 2024/2025، ومن بينها ديوان عام وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتناول الاجتماع مناقشة الحساب الختامي للوزارة والهيئة، واستعراض النتائج المالية ومؤشرات الأداء، ومدى الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، في ضوء الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة لمتابعة كفاءة استخدام الموارد العامة.

كما تابعت المهندس راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن "أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان".

وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية مواصلة دفع معدلات العمل بالمشروعات القومية وتوفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري، وكذا ضرورة اتخاذ خطوات تعكس تسارع وتيرة الإنجاز داخل المدن الجديدة، مشددةً على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ، من خلال تعزيز أعداد العمالة والمعدات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة مع الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة لتسليم الوحدات للحاجزين في المواعيد المقررة.

وفي يوم 29/3/2026، تابعت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي "العبور الجديدة والشروق"، في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تعكس الصورة الحضارية للمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريراً عن نتائج الجولات والاجتماعات الأخيرة بشأن مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدينتين، موجهة بسرعة إنهاء ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدن الجديدة وتيسير الإجراءات بما لا يخل بالضوابط، فضلاً عن ضرورة دفع الأعمال بمشروعات الطرق والمرافق والخدمات بتلك المناطق، لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات والضوابط.

وفي ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، وتسريع معدلات التنفيذ مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، قام المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ومسئولو الجهاز وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

كما نفذت أجهزة تنمية مدن "العاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، والشيخ زايد"، حملات مكثفة لإزالة الإشغالاتوالتعديات، خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام، ومنع كافة الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم لموظفي الجهاز الإداري للدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، وفي ضوء زيادة أعداد العاملين المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية بمشروع الحي السكني الثالث (R3) عن أعداد الوحدات التىتم اتاحتها وتخصيصها.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توفير أعداد إضافية من الوحدات السكنية بمشروع الحي السكني الثالث (R3)، كما سيتم استكمال توفير الوحدات بمشروع الحي السكني الخامس (R5) وذلك لاستيعاب كافة المتقدمين من العاملين بالعاصمة الجديدة الذين قاموا بسداد جدية الحجز، نظرًا لعدم توافر وحدات بمشروع (R3) تكفي لكل أعداد المتقدمين، وسيتم الإعلان عن موعد بدء الحجز قريبا.

وفي يوم 28/3/2026، قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية مفاجئة بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير العمل بالمحاور الرئيسية ومشروعات التطوير الجارية.

وتابعت وزيرة الإسكان أعمال تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي، بداية من تقاطعه مع محور 26 يوليو وحتى نهاية المنطقة الصناعية.

واستمعت إلى شرح تفصيلي عن الأعمال، حيث أوضح المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن المشروع يمتد بطول يُقدر بنحو 11 كم، ويشمل رفع كفاءة طبقات الرصف، إلى جانب إعادة تنسيق الجزيرة الوسطى أسفل مسار المونوريل، من خلال تنفيذ مسطحات خضراء تسهم في تحسين الصورة البصرية وإضفاء طابع حضاري على الطريق.

كما شهدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ وربط خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1400 مم بمنطقة زهراء المعادي، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب، حيث تم الانتهاء من الأعمال، وجارٍ فتح المياه تمهيدًا لعودتها تدريجيًا للمواطنين بالمناطق المتأثرة.