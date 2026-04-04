خناقة نص الليل.. الحكم على عصام صاصا وفرقته اليوم

كتب : صابر المحلاوي

06:00 ص 04/04/2026

عصام صاصا

تصدر محكمة جنح القاهرة، حكمها على مطرب المهرجانات عصام صاصا و15 آخرين في اتهامهم في واقعة مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل بالمعادي.

وكان مطرب المهرجانات عصام صاصا، تغيب عن ثاني جلسات محاكمته و15 آخرين أمام محكمة جنح القاهرة في اتهامهم بواقعة مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل.

إحالة عصام صاصا و15 آخرين في اتهامهم بمشاجرة الملهى الليلي

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة أحالت مطرب المهرجانات "عصام صاصا" وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في اتهامهم بواقعة مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل.

يُذكر أن النيابة العامة بالقاهرة قررت إخلاء سبيل المطرب عصام صاصا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من مؤدي المهرجانات الشعبي "عصام صاصا" ومدير أعماله، يفيد بتعرضهما للضرب من قبل جاردات الحراسة في أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي، وتهشيم سيارة فارهة بعد تعرضهما لمطاردة مثيرة على كورنيش النيل.

