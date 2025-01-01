ضبط شخص تورط في بيع أجهزة فك شفرات القنوات المحظورة بالجيزة

كتب- علاء عمران:



تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط شخص لبيع أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية.

وقد توصلت التحريات إلى قيام مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" في دائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ببيع أجهزة غير مرخصة، تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية، وهو ما يشكل انتهاكًا للقوانين المعمول بها.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المحل وضبط المدير المسؤول عنه. وعُثر في المحل على عدد من أجهزة الريسيفر غير المرخصة. وخلال التحقيقات، اعترف المسؤول بارتكاب المخالفات المذكورة بالتعاون مع مالك المحل بهدف تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضية وباشرت النيابة التحقيق.