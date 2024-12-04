صور | إحباط محاولة شخص لتهريب صقور حيّة بمطار برج العرب

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار برج العرب من إحباط محاولة لتهريب صقور حية من قبل أحد الأشخاص.

أثناء تواجده في مطار برج العرب بالإسكندرية، تم ضبط شخص من محافظة الجيزة، وكان بحوزته 5 صقور حية مخدرة، موضوعة داخل أقفاص مخفية بإحدى حقائبه، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية.

وعند مواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص المضبوط.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ والموانئ في البلاد واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة.