3 جثث في الشقة.. كيف حصد القاتل الصامت حياة أسرة واحدة في حلوان؟

كتب: أحمد عادل

لا يزال الغاز المنزلي يتسلل خلسة إلى حياة الأسر، يحول البيوت الآمنة إلى مشاهد مأسوية بلا سابق إنذار، في منطقة عرب غنيم بحلوان، انتهت حياة ثلاثة أفراد من أسرة واحدة إثر تسرب غاز من سخان المنزل، ليبقى الابن الأصغر الناجي الوحيد.

في صباح يوم الكارثة داخل منزل "فتحي" الأب السبعيني، كانت زوجته "آمال" تقوم بأعمال المنزل تستخدم المياه الدافئة من السخان بسبب برودة الجو، لم تدرِ أنها فتحت الباب أمام القاتل الصامت.

دون أن تشعر فجأة سقطت "آمال" مغشي عليها نتيجة استنشاق الغاز المتسرب من السخان، أحس "فتحي" الذي يرقد في الغرفة المجاورة بالتعب، حاول النهوض لكن خارت قواه وسقط بجوار سريره، لم يختلف مصير الأبنة "مني" عن والديها ظلت مستغرقة في نومها إلى أن فارقت الحياة.

عاد "سيد" صاحب الـ15 عامًا بعد انتهاء درس خصوصي، ليجد نفسه وحيدًا بعد أن فارق جميع أفراد الحياة أسرته والده ووالدته وشقيقته، خنقًا إثر تسرب الغاز.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا يفيد بالعثور على جثث 3 أشخاص، داخل منزل بمنطقة عرب غنيم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحادث وبإجراء التحريات تبين وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسرب غاز في المنزل.