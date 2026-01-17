إعلان

مباحث القاهرة تكشف ملابسات واقعة إشعال حريق داخل محطة وقود

كتب : علاء عمران

12:39 م 17/01/2026

حريق - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

كشفت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد مركبة "توك توك" بإضرام النيران داخل إحدى محطات الوقود بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول من الأهالي يفيد بحدوث مشاجرة داخل محطة وقود.

وعند الانتقال وسؤال مدير المحطة، قرر بوقوع مشادة كلامية بين عامل بالمحطة، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وسائق مركبة "توك توك"، وذلك عقب محاولة العامل منعه من دخول المحطة عكس الاتجاه، ما دفع الأخير إلى إضرام النيران بأرضية المحطة.

وأضاف أن عمال المحطة تمكنوا من السيطرة على الحريق وإطفائه في حينه، دون وقوع أي تلفيات أو إصابات. وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، المقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، كما تم ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مباحث القاهرة علاء بشندي حريق محطة وقود قسم شرطة السلام أول

