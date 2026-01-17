كتب- صابر المحلاوي:

كشف المستشار أشرف فرحات وأحمد الرفاعي، المحاميان دفاع ماجدة الحشاش، والدة شيماء جمال، تفاصيل قرار غرفة المشورة باستمرار حبسها لحين محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية، والسيناريو المتوقع حتى مثولها مرة أخرى للمحاكمة.

وأوضح عضوا هيئة الدفاع أن مدة الحبس التي قررتها المحكمة غير محددة، وبالتالي لا يمكن تقديم استئناف عليها، لذلك سيتم حبس والدة شيماء جمال لحين تحديد جلسة أمام المحكمة الاقتصادية، حيث تمر الدعوى بعدة مراحل، بدءًا من النيابة العامة، ثم نيابة الشؤون المالية والتجارية التي ستعرضها على المحكمة الاقتصادية لتحديد جلسة لنظر القضية، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت.

وأكد فرحات أن الجهات المختصة تراعي أن المتهم محبوس، لذلك لن يستغرق تحديد الجلسة وقتًا طويلًا. وذكر الرفاعي أن قرار استمرار الحبس تم اليوم أونلاين، ولم يتم إحضار والدة شيماء جمال من محبسها، وعن مكان حبسها فيما بعد، سواء استمرت في قسم شرطة الطالبية أو تُرحّل إلى سجن آخر، فهذا يرجع إلى الجهات الأمنية وفق تقديرها.

وقررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف العمرانية استمرار حبس ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء، لحين تحديد جلسة لمحاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف ضد محاميي خصومها.

وأقام المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية ضد ماجدة الحشاش، متهمين إياها بالسب والقذف العلني، والتهديد، والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية، والإساءة لسمعة العائلات، عبر مقاطع مصورة بثّت في لقاءات تليفزيونية ومنصات رقمية.

وذكر المحاميان في صحيفة الجنحة أنهما فوجئا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها وهي توجه لهما ألفاظًا واتهامات وُصفت بأنها خادشة للشرف وطعن في العرض، وهو ما اعتبره المحاميان خروجًا عن القيم الأسرية والمجتمعية.

وأشارت الجنحة المباشرة إلى أن المشكو في حقها شنت هجومًا ضاريًا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، متهمة إياها في مقابلة تليفزيونية على أحد البرامج الفضائية بأنها "مشتراة" و"سرقت حللًا وملابس داخلية وحلقان"، مرددة: "يا حرامية الحلقان والحلل"، وغير ذلك من العبارات والألفاظ التي تُعتبر سبًا وخوضًا في العرض والشرف.

وأضاف مقدم الجنحة أن المشكو في حقها هددت إبراهيم طنطاوي المحامي، رغم أنه كان محامي المتهمين بقتل ابنتها، والتي انتهت قضيتهما، إلا أنها واصلت تهديده بالإيذاء من ابنها المسجل جنائيًا في عدة قضايا.

وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة. كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بهما، بالإضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة.

