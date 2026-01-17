الداخلية تكشف تفاصيل واقعة أفعال خادشة داخل محل بالفيوم

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قيام شخصين بارتكاب أفعال خادشة للحياء داخل أحد المحال بمحافظة الفيوم.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما مالك المحل وأحد العاملين لديه، ويقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

وعقب ضبطهما، وبمواجهتهما بالمقطع المتداول، أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.