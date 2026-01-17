إعلان

القبض على شاب أعاد نشر فيديو قديم لترويع جاره وإجباره على التنازل بالشرقية

كتب : علاء عمران

03:29 م 17/01/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بعصا خشبية ويقوم بإلقاء قطع من الحجارة على أحد المنازل بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا). وبسؤاله، قرر أن الواقعة قديمة، حدثت خلال عام 2024 بسبب خلافات حول الجيرة بينه وبين القائم على النشر، وتبين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة آنذاك. وأضاف أن القائم على النشر أعاد نشر المقطع بهدف التشهير به وإجباره على التنازل عن حكم صادر لصالحه ضده.

وأمكن ضبط القائم على النشر وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على المقطع المشار إليه، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية محافظة الشرقية النيابة العامة

