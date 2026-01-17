إعلان

الفصل في طعن بطلان فوز "القائمة الوطنية" غرب الدلتا 7 فبراير المقبل

كتب : رمضان يونس

03:33 م 17/01/2026 تعديل في 03:36 م

محكمة النقض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة النقض، مد أجل الفصل في الطعن رقم 67 لسنة 95 ق. على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا. إلى جلسة جلسة 7 فبراير المقبل.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أحالت الطعن المقدم من المحاميان إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية

اختصمت الدعوى المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإسكندرية بصفتهم، كما اختصمت القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا "الإسكندرية - البحيرة مطروح" - بصفتها القائمة الفائزة محل الطعن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بطلان فوز القائمة الوطنية عرب الدلتا حكمة النقض طعن على فوز القائمة الوطنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"احنا رحلة كفاح".. تامر حسني يوجه رسالة لـ شيرين بعد محنتها الأخيرة
زووم

"احنا رحلة كفاح".. تامر حسني يوجه رسالة لـ شيرين بعد محنتها الأخيرة
مدرب السنغال: "جائعون لحصد اللقب ولا أريد اعتزال ساديو ماني دوليا"
رياضة عربية وعالمية

مدرب السنغال: "جائعون لحصد اللقب ولا أريد اعتزال ساديو ماني دوليا"
موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
مصراوى TV

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
رئيس المخابرات العامة يستقبل رئيس لجنة إدارة قطاع غزة
أخبار مصر

رئيس المخابرات العامة يستقبل رئيس لجنة إدارة قطاع غزة
لمدة 48 ساعة.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا غدًا
أخبار العقارات

لمدة 48 ساعة.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا غدًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا