إعلان

بمشاركة رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن المنوفية

كتب : علاء عمران

12:37 م 17/01/2026

التبرع بالدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – علاء عمران:

قامت مديرية أمن المنوفية، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين، تقديرًا لهذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وجاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية والمشاركة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

اقرأ أيضا:

"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن المنوفية حملة للتبرع بالدم رجال الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو دياب يشعل شتاء 2026 .. 14 صورة ترصد أجواء حفله بالمنارة
زووم

عمرو دياب يشعل شتاء 2026 .. 14 صورة ترصد أجواء حفله بالمنارة

مخالفات مرورية.. "إعلام الوزراء" يكشف حقيقة الرسائل الاحتيالية المنسوبة
أخبار مصر

مخالفات مرورية.. "إعلام الوزراء" يكشف حقيقة الرسائل الاحتيالية المنسوبة
من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟
مصراوى TV

من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟
الصحة تحذر من "تريند الشاي المغلي": قد يؤدي لحروق وتشوهات دائمة
أخبار مصر

الصحة تحذر من "تريند الشاي المغلي": قد يؤدي لحروق وتشوهات دائمة
الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا