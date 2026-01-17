بمشاركة رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن المنوفية

كتب – علاء عمران:

قامت مديرية أمن المنوفية، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين، تقديرًا لهذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وجاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية والمشاركة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

