إحباط صفقة سلاح ومخدرات في الإسكندرية والبحيرة

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة جلب كميات من المخدرات والأسلحة غير المرخصة للاتجار بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة".

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهما وضبطهما، وبحوزتهما (70 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 105 بندقية وفرد خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 10 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.