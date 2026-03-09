إعلان

النقض تنظر استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على إعدامه

كتب : محمود الشوربجي

01:05 ص 09/03/2026

المتهم بالبدلة الحمراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان في الكوربة، على حكم إعدامه، بعد رفض طلب رد الهيئة المقدم من دفاعه.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم "ناصر" حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهى أسوان باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل مالك مقهى أسوان بمنطقة الكوربة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر ص. م" قتل المجني عليه "محمد ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة أن المتهم عقد النية وأعد العدة لقتل المجني عليه على خلفية خلافات سابقة بينهما، حيث جهز سلاحًا أبيض وتربص بالمجني عليه في المكان الذي أيقن مروره منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة استقرت في بطنه، أفقدته توازنه وأسقطته أرضًا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه بتوجيه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية. كما ثبت أن المتهم أحزر سلاحًا أبيض "مطواة" دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضًا:

علاقة حب انتهت برفض زواج .. 17 مارس محاكمة "طالب الدقي" ابتز طالبة جامعية بصور

خيانة وانتقام أعمى في بيت العيلة.. السجن 10 سنوات لـ 4 أشقاء المرازيق

لعنة الميراث تشعل نار الصراع بين الإخوة في الدلنجات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكوربة مقتل مالك مقهى أسوان النيابة العامة سلاحًا أبيض محكمة النقض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النفط يقفز فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2022 بسبب توترات المنطقة
اقتصاد

النفط يقفز فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2022 بسبب توترات المنطقة
هل يغير صعود الدولار مسار الفائدة في مصر ومعدل التضخم؟ خبير يوضح
أخبار البنوك

هل يغير صعود الدولار مسار الفائدة في مصر ومعدل التضخم؟ خبير يوضح
عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد.. الحرس الثوري: نعاهد على الولاء والطاعة
شئون عربية و دولية

بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد.. الحرس الثوري: نعاهد على الولاء والطاعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة