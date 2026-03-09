إعلان

التحقيق في اتهام سيدة لطليقها بمحاولة خطف ابنها بأوسيم

كتب : صابر المحلاوي

01:01 ص 09/03/2026

حبس متهم

تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة في اتهام سيدة طليقها بمحاولة خطف طفلها بمنطقة أوسيم.

تفاصيل التحقيق في اتهام سيدة لطليقها بمحاولة خطف ابنها

وكشفت تحقيقات النيابة، أن السيدة اتهمت طليقها بمحاولة خطف نجلها والتعدي عليها.

وتابعت أن زوجها حضر إلى منزلها واعتدى عليها بالضرب، ما تسبب في إصابتها بجرح في الرأس بطول نحو 4 سم، وحاول أخذ طفلها بالقوة.

على إثر ذلك، قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابساته.

