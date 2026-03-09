إعلان

الأمن يكشف حقيقة فيديو صانعة محتوى اتهمت عامل توصيل بمضايقتها في مدينة نصر

كتب : مصراوي

03:15 ص 09/03/2026

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله صانعة محتوى تحمل جنسية إحدى الدول، وهي تتضرر من عامل توصيل طلبات بزعم قيامه بمضايقتها أثناء استقلالها الدراجة النارية برفقته لمساعدتها في عبور أحد الطرق السريعة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الدراجة النارية الظاهرة في الفيديو وضبط قائدها، وتبين أنه عامل توصيل طلبات ومقيم بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم.

وبمواجهة المتهم، أوضح أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، وأثناء سيره بدراجته النارية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، استوقفته صانعة المحتوى وطلبت منه مساعدتها في عبور أحد الطرق السريعة، وطلبت استقلال الدراجة النارية برفقته. وأضاف أنه خلال السير شعرت بطول المسافة فطلبت النزول، فقام بالتوقف على الفور دون أن يتعرض لها بأي شكل أو يضايقها.

وعقب استدعاء القائمة على نشر الفيديو، حضرت إلى الجهات الأمنية وأيدت ما توصلت إليه التحريات، مؤكدة أن عامل التوصيل لم يتعرض لها، وأن ما ذكرته في الفيديو جاء بدافع اعتقادها أنها قد تتعرض للتحرش أثناء استقلالها الدراجة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وزارة الداخلية الداخلية مدينة نصر فيديو صانعة محتوي التحرش

