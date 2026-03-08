فيديو مدمني الجيزة.. تفاصيل ضبط 3 مسجلين لتعاطيهم مخدر "البودر"
كتب : علاء عمران
المتهمون بتعاطي المخدرات
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله 3 أشخاص تبدو عليهم علامات عدم الاتزان إثر تعاطيهم للمواد المخدرة بالجيزة.
تفاصيل ضبط 3 أشخاص لتعاطيهم المواد المخدرة بالجيزة
بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (عناصر جنائية – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة)، وبحوزة أحدهم (كمية من مخدر البودر).
بمواجهتهم اعترفوا بتعاطيهم للمواد المخدرة، وأضاف أحدهم بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضًا:
علاقة حب انتهت برفض زواج .. 17 مارس محاكمة "طالب الدقي" ابتز طالبة جامعية بصور
خيانة وانتقام أعمى في بيت العيلة.. السجن 10 سنوات لـ 4 أشقاء المرازيق