إعلان

فيديو مدمني الجيزة.. تفاصيل ضبط 3 مسجلين لتعاطيهم مخدر "البودر"

كتب : علاء عمران

11:37 م 08/03/2026

المتهمون بتعاطي المخدرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله 3 أشخاص تبدو عليهم علامات عدم الاتزان إثر تعاطيهم للمواد المخدرة بالجيزة.

تفاصيل ضبط 3 أشخاص لتعاطيهم المواد المخدرة بالجيزة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (عناصر جنائية – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة)، وبحوزة أحدهم (كمية من مخدر البودر).

بمواجهتهم اعترفوا بتعاطيهم للمواد المخدرة، وأضاف أحدهم بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:
علاقة حب انتهت برفض زواج .. 17 مارس محاكمة "طالب الدقي" ابتز طالبة جامعية بصور

خيانة وانتقام أعمى في بيت العيلة.. السجن 10 سنوات لـ 4 أشقاء المرازيق

لعنة الميراث تشعل نار الصراع بين الإخوة في الدلنجات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المواد المخدرة مخدر البودر محافظة الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة
أخبار مصر

الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة

"مع ابنته كيان".. محمد صلاح يشارك الجماهير 4 صور جديدة
رياضة عربية وعالمية

"مع ابنته كيان".. محمد صلاح يشارك الجماهير 4 صور جديدة
بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة