"قتل مراته وعلق نفسه في السقف".. ماذا حدث في شقة مصر الجديدة؟

جريمة قتل مأساوية وقعت أحداثها داخل إحدى شقق منطقة مصر الجديدة، حين أقدم "ه ر." على قتل زوجته، والتخلص من حياته بجوار جثمانها في ظروف غامضة.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل في يناير من عام 2025.

قبل الواقعة بنحو ثلاثة أشهر، ظهر "ه ر." في مقطع فيديو مؤثر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتحدث بنبرة حزينة عن حبه الكبير لزوجته، واعترف بأخطائه وبأنه وقع ضحية إدمان المخدرات.

تفاصيل جريمة قتل داخل شقة في مصر الجديدة

وقال الزوج في الفيديو إنه أقدم على اتهام زوجته باتهامات باطلة مست شرفها وكرامتها، وتعدى عليها بألفاظ خادشة للحياء، معترفًا بندمه العميق ووعدها بتغيير مسار حياته من أجلها، في محاولة صادقة لإصلاح ما أفسدته أخطاؤه، فانهمرت الدموع من عينيه، حاملة وعدًا بالتغيير، لكن شيئًا ما كان يختبئ خلف تلك الوعود.

مساء يوم الواقعة، انقلبت الشقة التي كانت تشهد لحظات حياة يومية عادية إلى مشهد مأساوي لا يُنسى، عندما وصلت الشرطة إلى المكان بعد بلاغ من أحد الأهالي بوقوع جريمة قتل داخل شقة الزوجين.

قوات الأمن واجهتهم صورة قاتمة: الزوجة ملقاة على الأرض بلا حراك، وجهها يحمل آثار معاناة اللحظات الأخيرة، وبجانبها الزوج معلقًا بحبل متدلٍ من سقف الغرفة، جسده الثابت يحكي قصة يأس وانهيار تجاوزت كل الحدود.

الصمت الذي خيم على المكان لم يكن إلا صدى للمأساة التي طالت أسرة بأكملها بوفاة الزوج والزوجة

التحقيقات الأولية كشفت عن حياة مضطربة عاشها الزوجان في الأشهر الأخيرة، بسبب رغبة الزوجة في ترك عش الزوجية بعد أن وقع الزوج في إدمان المواد المخدرة، وهو ما رفضه الزوج وأقدم على قتل زوجته خنقًا والتخلص من حياته تاركًا خلفه طفلين.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثتين لزوجين بمنطقة ميدان المحكمة بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة "ه ر." وزوجته "ي أ."، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات الخاصة بمقتل ربة المنزل على يد زوجها، وإقبال زوجها على الانتحار للتخلص من حياته واللحاق بزوجته.

اقرأ أيضًا:

علاقة حب انتهت برفض زواج .. 17 مارس محاكمة "طالب الدقي" ابتز طالبة جامعية بصور

خيانة وانتقام أعمى في بيت العيلة.. السجن 10 سنوات لـ 4 أشقاء المرازيق

لعنة الميراث تشعل نار الصراع بين الإخوة في الدلنجات



