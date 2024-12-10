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ضبط سائق ميكروباص طمس لوحات سيارته هربًا من المخالفات بالشرقية

11:57 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أرشيفية

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كتبت- علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس اللوحة المعدنية الخلفية لسيارته في محافظة الشرقية.

حيث رصدت أجهزة الأمن ما تم تداوله، وتم تكثيف الجهود للتحقيق في الواقعة، وبناءً على الفحص والتحريات، تم تحديد السيارة المشار إليها وقائدها، وتبين أنه مقيم في دائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون.

الشرقية المخالفات ميكروباص وزارة الداخلية
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