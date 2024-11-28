"ضرب واستيلاء".. ماذا فعل المتهمون بقتل الممرض "مينا موسى" عقب استدراجه؟

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال المتهم الأول "إبراهيم رمضان" في واقعة مقتل الممرض "مينا موسى" في الزاوية الحمراء، وطريقة توثيقه عقب استدراج لمكان الواقعة.

وقال المتهم "إبراهيم رمضان" في تحقيقات النيابة العامة، إنه في يوم الواقعة هاتف المجني عليه وهو ينتحل صفة سيدة، وعقب وصوله المكان المتفق عليه أخبره أن هناك شخص قادم لاستقباله.

وتابع المتهم الأول أقواله، إنه تقابل مع المجني عليه واصطحبه إلي الشقة الموجود بها الحالة المريضة، وفور دخولهما للشقة خرج المتهم الثاني "مصطفى" وبيده ماسورة حديدية وتعدى على المجني عليه وقام بتهدديه،ط قائلًا "أقعد ياض لأموتك".

وأضاف المتهم الأول، أن شريكه نجح في السيطرة علي الممرض "مينا موسى"، وقام بتوثيقه من يده وقدمه لشل حركته تمامًا، وقام بالاستيلاء على متعلقاته الشخصية الهاتف الخاص بع ومبلغ مالي قدره 500 جنيه، ثم اتفقا على مهاتفة أسرته وطلب فدية للإفراج عنه.

من جانبها قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الإثنين الماضي، تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة ممرض المنيا "مينا موسى" لجلسة 22 ديسمبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة والدفاع.