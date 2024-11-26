مصادرة 7 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالهرم

كتب - محمد شعبان:

صادرت مباحث التموين بالجيزة 7 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالهرم غرب المحافظة.

معلومات وردت أكدتها تحريات ضباط مباحث إدارة التموين بتخزين صاحب ثلاجة كميات كبيرة من مفروم اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية؛ لاستخدامها في تجهيز الوجبات الجاهزة.

بتقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية الثلاجة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ورئيس حي الهرم، وأمكن ضبط المدير المسؤول وبحوزته مضبوطات متنوعة بإجمالي 7 أطنان.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله مدير قطاع الغرب إلى النيابة المختصة للتحقيق.