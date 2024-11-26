لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصادرة 7 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالهرم

09:34 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

ثلاجة لحوم فاسدة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

صادرت مباحث التموين بالجيزة 7 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالهرم غرب المحافظة.

معلومات وردت أكدتها تحريات ضباط مباحث إدارة التموين بتخزين صاحب ثلاجة كميات كبيرة من مفروم اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية؛ لاستخدامها في تجهيز الوجبات الجاهزة.

بتقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية الثلاجة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ورئيس حي الهرم، وأمكن ضبط المدير المسؤول وبحوزته مضبوطات متنوعة بإجمالي 7 أطنان.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله مدير قطاع الغرب إلى النيابة المختصة للتحقيق.

لحوم فاسدة مفروم دواجن حواوشي الجيزة الهرم مباحث التموين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"حشيش وسلاح أبيض".. حبس عاطلين بتهمة ترويج المخدرات في التبين

إعلان

إعلان

وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)