أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 40 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 ألف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (1360 مخالفة سير بدون تراخيص، و20 دراجة نارية مخالفة، و24217 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1486 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها لضبط المخالفات المرورية في إطار تعزيز الانضباط وتحقيق السلامة المرورية على الطرق.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لضمان تسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.