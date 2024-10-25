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5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر

06:35 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

انقلاب سيارة ملاكي

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ملاكي قادم من القاهرة اتجاه بنها، وانقلابها قبل نزلة بنها.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى جامعة بنها للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق.

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