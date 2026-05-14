سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

08:09 م 14/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 14-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4636 جنيهًا للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5961 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6955 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7948 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247182 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 4684 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

