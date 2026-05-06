بنك مصر يقود تحالف مصرفي لتمويل إنشاء مستشفى أندلسية أكتوبر

نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر في ترتيب تمويل مشترك لصالح شركة مستشفى أندلسية أكتوبر بإجمالي مبلغ يقدر بنحو 3 مليار جنيه مصري وأكثر من 35 مليون دولار.

البنوك المشتركة في القرض

يشارك في القرض بنك أبو ظبي التجاري مصر (ADCB) وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) بصفته مرتب رئيسي ومقرض.

تفاصيل القرض

يسدد القرض على مدة تصل إلى 10 سنوات وذلك لتمويل إنشاء وتجهيز مستشفى متكامل بمدينة السادس من أكتوبر تحت مظلة مجموعة مستشفيات أندلسية.

ويتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 18,150 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 225 سريرًا و50 عيادة خارجية، بما يعكس حجم الاستثمار في المشروع وأهميته في دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وإيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري مصر (ADCB)، وأفضل نجيب الرئيس التنفيذي لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ،والدكتور حازم درويش زقزوق الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة أندلسية صحة في مصر والسعودية.

وقال هشام عكاشة إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استمرارا لدوره الريادي في قيادة التحالفات المصرفية الداعمة لمختلف المشروعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، والذي يعد من أهم ركائز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى حرص البنك على تمويل المشروعات التي تسهم في تطوير البنية التحتية الطبية وتوفير خدمات صحية متطورة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة.

وقال حازم زقزوق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة أندلسية صحة في مصر والسعودية - إن المجموعة تمتلك اصول مدارة AUM بمليار دولار ، وأن تمويل مشروع مستشفى أندلسية أكتوبر يُمثّل استثمارًا محوريًا ضمن خطة النمو طويلة الأجل لمجموعة أندلسية صحة، وتجسيدًا حيًا لثقة المؤسسات المالية في النموذج التشغيلي للمجموعة، وقدرتها على تنفيذ مشروعات صحية كبرى تعتمد على نموذج يُحقّق كفاءة في الاستثمار والتنفيذ. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج استثماري متكامل يستهدف تعزيز وتوسيع الطاقة التشغيلية للمجموعة في مصر، وصولًا إلى مضاعفة قدراتها الحالية على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف أن المشروع يأتي استجابةً للنمو المتسارع في غرب القاهرة، والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في المنطقة، وأنه يُمثّل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في تطوير منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، من خلال الجمع بين الخبرة الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الحديثة، والتصميمات الذكية، والكفاءة التشغيلية، بما يدعم استدامة الأداء، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.