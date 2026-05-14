تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 14-5-2026، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.93 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.