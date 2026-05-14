تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:29 م 14/05/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 14-5-2026، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.93 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

