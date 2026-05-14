قال جورج إيلومبي، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد " أفريكسيم بنك" إن مصر حصلت على تمويلات بنحو 9.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تعكس الشراكة مع الدولة المصرية وثقة البنك في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال عقد محافظ البنك المركزي المصري ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لأفريكسيم بنك بمدينة العلمين

وأشار إيلومبي إلى أن مشروع إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم وضع حجر أساسه في ديسمبر 2025، بتكلفة تصل إلى 250

مليون دولار، سيمثل إضافة نوعية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتسهيل التجارة والمدفوعات والخدمات اللوجستية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما تطرق إلى مشروع "بنك الذهب الإفريقي" المقترح، والذي يهدف إلى تنظيم سلاسل القيمة للذهب داخل القارة، وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتعزيز احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ومراكز التداول العالمية.

ومن المتوقع أن تجمع الاجتماعات للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عددًا من القادة والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والأكاديميين ورواد الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لمناقشة القضايا الجوهرية التي تُشكّل مستقبل أفريقيا الاقتصادي وأجندتها التجارية، والعمل على صياغة حلول عملية لمواجهة تحديات القارة.

ومن المقرر أن تتضمن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد نقاشات رفيعة المستوى على مستوى السياسات، وجلسات عامة، ومنتديات أعمال واستثمار، ومراسم توقيع اتفاقيات، وفعاليات تواصل، واجتماعات ثنائية، ومنتديات متخصصة في التجارة البينية الأفريقية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، كما يشتمل البرنامج على عروض تقديمية حول تمويل التجارة والتصنيع والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي.