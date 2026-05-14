إعلان

رئيس أفريكسيم بنك: 9.5 مليار دولار تمويلات حصلت عليها مصر في آخر 3 سنوات

كتب : منال المصري

04:54 م 14/05/2026 تعديل في 04:55 م

رئيس أفريكسيم بنك خلال لقائه محافظ البنك المركزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال جورج إيلومبي، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد " أفريكسيم بنك" إن مصر حصلت على تمويلات بنحو 9.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تعكس الشراكة مع الدولة المصرية وثقة البنك في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال عقد محافظ البنك المركزي المصري ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لأفريكسيم بنك بمدينة العلمين

وأشار إيلومبي إلى أن مشروع إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم وضع حجر أساسه في ديسمبر 2025، بتكلفة تصل إلى 250

مليون دولار، سيمثل إضافة نوعية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتسهيل التجارة والمدفوعات والخدمات اللوجستية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما تطرق إلى مشروع "بنك الذهب الإفريقي" المقترح، والذي يهدف إلى تنظيم سلاسل القيمة للذهب داخل القارة، وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتعزيز احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ومراكز التداول العالمية.

ومن المتوقع أن تجمع الاجتماعات للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عددًا من القادة والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والأكاديميين ورواد الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لمناقشة القضايا الجوهرية التي تُشكّل مستقبل أفريقيا الاقتصادي وأجندتها التجارية، والعمل على صياغة حلول عملية لمواجهة تحديات القارة.

ومن المقرر أن تتضمن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد نقاشات رفيعة المستوى على مستوى السياسات، وجلسات عامة، ومنتديات أعمال واستثمار، ومراسم توقيع اتفاقيات، وفعاليات تواصل، واجتماعات ثنائية، ومنتديات متخصصة في التجارة البينية الأفريقية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، كما يشتمل البرنامج على عروض تقديمية حول تمويل التجارة والتصنيع والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أفريكسيم بنك حسن عبد الله البنك المركزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير التعليم: تدريس البرمجة لأولى ثانوي عبر منصة يابانية متطورة
مدارس

وزير التعليم: تدريس البرمجة لأولى ثانوي عبر منصة يابانية متطورة
نجمات داخل المطبخ.. 10 صور لفنانات استعرضن مهاراتهن في الطبخ
زووم

نجمات داخل المطبخ.. 10 صور لفنانات استعرضن مهاراتهن في الطبخ
طارق يحيى لـ مصراوي: نهائي الكونفدرالية نقطة فارقة في تاريخ الزمالك
رياضة محلية

طارق يحيى لـ مصراوي: نهائي الكونفدرالية نقطة فارقة في تاريخ الزمالك
أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
الموضة

أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
رياضة محلية

بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التعليم: 500 جنيه لكل طالب متفوق في الثانوية لتجربة الاستثمار عمليًا
التعليم: تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل
التعليم: خفض لجان الثانوية العامة إلى 2032 ضمن نظام التجمعات الجديد