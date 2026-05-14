كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 15 مايو 2026.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه يسود غدًا الجمعة طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، على أن يسود طقس معتدل ليلًا.

وأضافت الهيئة أنه يوجد نشاط رياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.