إعلان

على خطى الأهلي ومصر.. بنك كريدي أجريكول يطرح شهادات ادخار بسعر فائدة 17.25%

كتب : منال المصري

12:23 م 05/05/2026

بنك كريدي أجريكول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرح بنك كريدي أجريكول مصر شهادتين جديدتين للادخار، هما شهادة "بريستيج ذات العائد الثابت" وشهادة "بيرل ذات العائد المتغير" بسعر فائدة يصل إلى 18.5%.

ويمكن ربط الشهادتين من خلال تطبيق بنكي موبيل؛ وذلك في إطار التزام البنك بتقديم حلول مالية مرنة تتماشى مع التطورات المستمرة في السوق المصرفي المصري.

تفاصيل الشهادة ذات العائد الثابت

تقدم شهادة "بريستيج ذات العائد الثابت" عائداً سنوياً ثابتاً بنسبة 17.25% يصرف شهرياً، بحد أدنى للإصدار يبلغ مليون جنيه.

وقد صُممت هذه الشهادة للعملاء الباحثين عن استقرار العائد، كما تتيح إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها وفقاً لشروط البنك.

تفاصيل الشهادة ذات العائد المتغير

وفي الوقت ذاته، طرح البنك شهادة "بيرل ذات العائد المتغير" التي تقدم عائداً سنوياً يصل إلى 18.5% يُصرف شهرياً.

وتوفر هذه الشهادة، بحد أدنى للإصدار قدره مليون جنيه، عوائد مرتبطة بأداء السوق، مع إمكانية الاستفادة من مزايا تمويلية وائتمانية متعددة بضمان الشهادة.

شهادات الأهلي ومصر وCIB

يأتي ذلك بعد أن طرح البنك الأهلي ومصر شهادات ادخار ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة 17.25% قبل أسبوعين، فيما أصدر البنك التجاري شهادة ثلاثية للعائد الثابت بـ 17.5% يصرف العائد شهريا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك كريدي أجريكول شهادات ادخار البنك الأهلي بنك CIB بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"
أخبار مصر

الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"
قائمة بالأسباب.. لماذا يُعد مونوريل شرق النيل أحد أهم مشروعات النقل الذكي
أخبار مصر

قائمة بالأسباب.. لماذا يُعد مونوريل شرق النيل أحد أهم مشروعات النقل الذكي
الالتزام بالزي وحظر مسابقات القرآن دون تصريح.. قرارات لتنظيم العمل بالمعاهد
الأزهر

الالتزام بالزي وحظر مسابقات القرآن دون تصريح.. قرارات لتنظيم العمل بالمعاهد
مصدر يكشف حقيقة تغيير مواعيد المترو اليوم بسبب الأهلي وإنبي
أخبار مصر

مصدر يكشف حقيقة تغيير مواعيد المترو اليوم بسبب الأهلي وإنبي
يعمل 12 ساعة يومًا.. مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل
شئون عربية و دولية

يعمل 12 ساعة يومًا.. مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز