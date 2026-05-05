طرح بنك كريدي أجريكول مصر شهادتين جديدتين للادخار، هما شهادة "بريستيج ذات العائد الثابت" وشهادة "بيرل ذات العائد المتغير" بسعر فائدة يصل إلى 18.5%.

ويمكن ربط الشهادتين من خلال تطبيق بنكي موبيل؛ وذلك في إطار التزام البنك بتقديم حلول مالية مرنة تتماشى مع التطورات المستمرة في السوق المصرفي المصري.

تفاصيل الشهادة ذات العائد الثابت

تقدم شهادة "بريستيج ذات العائد الثابت" عائداً سنوياً ثابتاً بنسبة 17.25% يصرف شهرياً، بحد أدنى للإصدار يبلغ مليون جنيه.

وقد صُممت هذه الشهادة للعملاء الباحثين عن استقرار العائد، كما تتيح إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها وفقاً لشروط البنك.

تفاصيل الشهادة ذات العائد المتغير

وفي الوقت ذاته، طرح البنك شهادة "بيرل ذات العائد المتغير" التي تقدم عائداً سنوياً يصل إلى 18.5% يُصرف شهرياً.

وتوفر هذه الشهادة، بحد أدنى للإصدار قدره مليون جنيه، عوائد مرتبطة بأداء السوق، مع إمكانية الاستفادة من مزايا تمويلية وائتمانية متعددة بضمان الشهادة.

شهادات الأهلي ومصر وCIB

يأتي ذلك بعد أن طرح البنك الأهلي ومصر شهادات ادخار ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة 17.25% قبل أسبوعين، فيما أصدر البنك التجاري شهادة ثلاثية للعائد الثابت بـ 17.5% يصرف العائد شهريا.