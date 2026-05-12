بزيادة 7%.. البنك التجاري الدولي يربح 17.82 مليار جنيه في 3 أشهر

كتب : منال المصري

12:52 م 12/05/2026

ارتفع صافي ربح "البنك التجاري الدولي" مصر (CIB) بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 17.82 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بنمو العائد من القروض، لا سيما للشركات، بحسب القوائم المالية للبنك المنشورة اليوم الثلاثاء.

وأوضح البنك في بيان اليوم، أن صافي الدخل من الفائدة زاد بنسبة 17% إلى 29.7 مليار جنيه في الشهور الثلاثة الأولى بنهاية مارس 2026، رغم تيسير السياسة النقدية في البلاد.

كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 8.25% على 6 مرات، آخرها 1% في فبراير الماضي ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5%، على الترتيب.

وقال البنك في بيان القوائم المالية إن صافي الدخل من الاتعاب والعمولات نما بنحو 14.7% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى نحو 2.22 مليار جنيه.

وزاد إجمالي الودائع لدى "التجاري الدولي" بنسبة 9.5% إلى نحو 1.21 تريليون جنيه خلال الربع، في حين سجلت محفظة القروض الإجمالية المقدمة للعملاء نمواً بنسبة 8.6% إلى نحو 551.72 مليار جنيه.

