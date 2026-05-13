قال النائب في إيران كامران غضنفري إن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، في ظل استمرار نقل القوات والمعدات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط.

مخاوف من استهداف جزر جنوبية

وأوضح غضنفري، في تصريحات إعلامية، أن واشنطن وتل أبيب قد تسعيان إلى السيطرة على بعض الجزر الإيرانية في الجنوب، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه التقديرات أو المعلومات التي استند إليها.

رفض للمطالب الأمريكية

وفي تعليقه على المطالب الأمريكية المتعلقة بوقف تخصيب اليورانيوم وسحب المواد المخصبة، إضافة إلى وقف دعم الجماعات المرتبطة بما يعرف بـ"محور المقاومة"، أكد النائب الإيراني أن الجمهورية الإسلامية "لن تخضع بالضرورة" لهذه المطالب.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده تعتبر نفسها في حالة مواجهة مستمرة، قائلاً إن العدو نفذ خلال الأسبوع الماضي عمليتين ضد إيران واستهدف بعض المراكز باستخدام سفن حربية، وفق تعبيره.

تصاعد التوترات الإقليمية

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة، مع استمرار التحركات العسكرية الأمريكية والتلويح الإسرائيلي بمواصلة الضغط على إيران في ملفات تتعلق بالبرنامج النووي والنفوذ الإقليمي.