إعلان

على خطى الأهلي.. بنك مصر يرفع سعر الفائدة على شهادة "القمة" الثلاثية إلى 17.25%

كتب : منال المصري

07:19 م 21/04/2026

بنك مصر يرفع سعر الفائدة على شهادة "القمة" الثلاثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام بنك مصر برفع سعر الفائدة 1.25% على الشهادة "القمة" الثلاثية ذات العائد الثابت ليصبح 17.25% بدورية صرف شهرية بدلًا من 16%، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026.

كيف يمكن شراء الشهادات؟

يمكن للعملاء شراء أو تجديد شهادة “القمة” من خلال القنوات الإلكترونية المتعددة للبنك، بما في ذلك خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب شبكة فروع البنك الواسعة التي تبلغ نحو 900 فرع ووحدة مصرفية، وذلك تيسيرًا على العملاء.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين، مع احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

كما يتيح البنك لحاملي الشهادة حزمة من المزايا الائتمانية، تتيح لهم الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

ويحرص بنك مصر دائمًا على تطوير منتجاته الادخارية بما يلبي احتياجات العملاء ويواكب التغيرات في السوق المصرفي، كما يسعى إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى، والمشاركة بفاعلية في تقديم خدمات تلبي تطلعات عملائه، بما يعكس التزامه المستمر بدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للاقتصاد المصري.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الفائدة بنك مصر شهادات ادخار

إعلان

