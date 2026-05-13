بعد تداول شائعات بشأن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، عادت قضية إصدار فئات نقدية كبيرة إلى واجهة النقاش مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط نفي رسمي من الجهات المعنية.



وأكد مصدر حكومي مسؤول، في تصريحات لمصراوي أمس، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إصدار البنك المركزي المصري ورقة نقدية من فئة 10 آلاف جنيه، مشددًا على عدم وجود أي دراسة حاليًا لطرح فئات نقدية أعلى من المتداولة في السوق.

الفئات الرسمية المتداولة

وأوضح المصدر أن الفئات النقدية المتداولة حاليا تشمل:

5 جنيهات

10 جنيهات

20 جنيهًا

50 جنيهًا

100 جنيه

200 جنيه

كما يواصل البنك المركزي إصدار فئتي 10 و20 جنيهًا المصنوعتين من البوليمر، والمعروفتين إعلاميًا باسم "العملة البلاستيكية".

أبرز الشائعات حول الفئات الجديدة

وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت عدة شائعات بشأن اتجاه البنك المركزي لإصدار أوراق نقدية من فئات كبيرة، أبرزها:

500 جنيه

1000 جنيه

10 آلاف جنيه

وتضمنت بعض الصور المتداولة تصميمات مزيفة تحمل توقيع محافظ البنك المركزي، ما ساهم في انتشارها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر إلى أن الصور المتداولة لهذه الفئات "غير حقيقية"، وتندرج ضمن الشائعات المتكررة التي يتم تداولها دون أي سند رسمي.

أسباب تكرار الشائعات

ويرى متابعون أن تزايد الحديث عن إصدار فئات نقدية أكبر يرتبط بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب الارتفاع المستمر في الأسعار، ما دفع البعض للمطالبة بإصدار أوراق نقدية من فئات أعلى، مثل 500 و1000 جنيه، لتسهيل التعاملات النقدية.

وكان البنك المركزي قد قرر تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 65% مقابل الجنيه، ليتجاوز مستوى 53 جنيهًا للدولار في بعض التعاملات.