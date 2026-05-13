إعلان

من 500 إلى 10 آلاف جنيه.. أبرز شائعات العملات الجديدة في مصر

كتب : منال المصري

11:40 ص 13/05/2026

العملات الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعد تداول شائعات بشأن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، عادت قضية إصدار فئات نقدية كبيرة إلى واجهة النقاش مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط نفي رسمي من الجهات المعنية.


وأكد مصدر حكومي مسؤول، في تصريحات لمصراوي أمس، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إصدار البنك المركزي المصري ورقة نقدية من فئة 10 آلاف جنيه، مشددًا على عدم وجود أي دراسة حاليًا لطرح فئات نقدية أعلى من المتداولة في السوق.

اقرأ أيضا

حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح

الفئات الرسمية المتداولة

وأوضح المصدر أن الفئات النقدية المتداولة حاليا تشمل:

5 جنيهات

10 جنيهات

20 جنيهًا

50 جنيهًا

100 جنيه

200 جنيه

كما يواصل البنك المركزي إصدار فئتي 10 و20 جنيهًا المصنوعتين من البوليمر، والمعروفتين إعلاميًا باسم "العملة البلاستيكية".

أبرز الشائعات حول الفئات الجديدة

بعد انخفاض العملة المحلية.. هل يطرح البنك المركزي ورقة 500 جنيه للتداول بالسوق؟

وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت عدة شائعات بشأن اتجاه البنك المركزي لإصدار أوراق نقدية من فئات كبيرة، أبرزها:

500 جنيه

1000 جنيه

10 آلاف جنيه

وتضمنت بعض الصور المتداولة تصميمات مزيفة تحمل توقيع محافظ البنك المركزي، ما ساهم في انتشارها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر إلى أن الصور المتداولة لهذه الفئات "غير حقيقية"، وتندرج ضمن الشائعات المتكررة التي يتم تداولها دون أي سند رسمي.

أسباب تكرار الشائعات

ويرى متابعون أن تزايد الحديث عن إصدار فئات نقدية أكبر يرتبط بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب الارتفاع المستمر في الأسعار، ما دفع البعض للمطالبة بإصدار أوراق نقدية من فئات أعلى، مثل 500 و1000 جنيه، لتسهيل التعاملات النقدية.

وكان البنك المركزي قد قرر تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 65% مقابل الجنيه، ليتجاوز مستوى 53 جنيهًا للدولار في بعض التعاملات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

ورقة نقدية 10 آلاف جنيه البنك المركزي ورقة نقدية فئة 500 جنيه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمعلمين.. شروط الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادات العامة 2026
مدارس

للمعلمين.. شروط الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادات العامة 2026

الداخلية: سحب 882 رخصة ورفع 34 سيارة متهالكة من الطرق خلال 24 ساعة
حوادث وقضايا

الداخلية: سحب 882 رخصة ورفع 34 سيارة متهالكة من الطرق خلال 24 ساعة
من 500 إلى 10 آلاف جنيه.. أبرز شائعات العملات الجديدة في مصر
أخبار البنوك

من 500 إلى 10 آلاف جنيه.. أبرز شائعات العملات الجديدة في مصر
بعد احتفاله بعلمهم.. رسالة من الاتحاد الفلسطيني لـ لامين يامال
مصراوي ستوري

بعد احتفاله بعلمهم.. رسالة من الاتحاد الفلسطيني لـ لامين يامال
بعد شكوى متداولة.. الداخلية: ماكينات الأحوال المدنية تعمل بصورة طبيعية
حوادث وقضايا

بعد شكوى متداولة.. الداخلية: ماكينات الأحوال المدنية تعمل بصورة طبيعية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان