انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.9%، عند مستوى 54010 نقطة، في بداية جلسة اليوم الأربعاء 13-5-2026.

بينما ارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.70%، كما صعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.77% عند مستوى 54058 نقطة، في ختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للأسواق الحرة الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم".

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.