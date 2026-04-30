تصل إلى 19.5%.. البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على الشهادات

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) أكبر بنك قطاع خاص بمصر رفع سعر الفائدة على الشهادات ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت والمتغير ليتصدر أعلى عائد بالقطاع المصرفي

تفاصيل الشهادات ذات سعر فائدة مرتفع 17.5%

بحسب بيانات البنك التجاري الدولي CIB مصر، فإنه رفع سعر الفائدة 0.25% على شهادة بريميوم للعائد الثابت أجل 3 سنوات للعائد الشهري إلى 17.5% سنويا.

وفي نفس الوقت خفض البنك الحد الأدنى لشراء الشهادة مرتفعة إلى 50 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه قبل التعديل.

كما خفض رسوم كسر الشهادة إلى 1% من إجمالي العائد المستحق للعميل بشرط مرور 6 أشهر على شرائها ليتيح مرونة أكبر للعملاء.

كان بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين بالقطاع المصرفي طرحا شهادات ذات عائد ثابت بسعر فائدة 17.25% يصرف العائد شهريا قبل نهاية الأسبوع الماضي.

إصدار شهادات جديدة ذات أجل 3 سنوات بعائد متغير

طرح البنك التجاري شهادتين جديدتين ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر العائد لدى البنك المركزي المعروف باسم (كوريدور) وهي:



- الشهادة اليومية متغيرة للعائد اليومي بسعر عائد 19.25% سنوياً أعلى من سعر الكوريدور بـ 0.25% بحد أدنى للشراء ألف جنيه.



- الشهادة متغيرة العائد الذي يصرف شهريا بفائدة 19.5% سنوياً أعلى من سعر الكوريدور بـ 0.50% بحد أدنى للشراء ألف جنيه.

أتاح البنك مرونة استرداد الشهادات متغيرة العائد أو جزءا منها بشرط مرور 6 أشهر على شرائها:

• بعد 6 شهور في السنة الأولى: خصم 2.5% فقط رسوم استرداد من إجمالي العائد دون المساس بأصل الأموال.

• في السنة الثانية: 2% فقط.

• في السنة الثالثة: 1% فقط.

مثال توضيحي للاستراد:

في حال شراء الشهادة المتغيرة الشهرية (19.5%) وتم كسرها في السنة الأولى سيكون العائد الصافي بعد خصم الرسوم = 17% سنوياً.

أما في حال شراء الشهادة اليومية (19.25%) وتم كسرها في السنة الأولى سيكون العائد الصافي بعد الرسوم = 16.75% سنوياً.

يتيح البنك التجاري على كافة أنواع الشهادات للعائد المتغير والثابت الاقتراض بضامنها وإصدار كارت دون رسوم إصدار.

لماذا يفضل العملاء الاستثمار في الشهادات؟

تعد الشهادات ملاذا آمنا وخالي من المخاطر للعملاء الذين لا يمتلكون خبرة في الاستثمارات الأخرى فعلى سبيل المثال:

• صناديق الاستثمار: عائد غير مضمون + مخاطر خسارة رأس المال + صعوبة الخروج.

• الذهب: مفيش عائد دوري + تخزين ومصاريف + أسعار تتراجع بشكل مفاجئ.

• الفضة: نفس مشاكل الذهب + سيولة أقل في السوق.