أعلن محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الأصول والخصوم "ألكو" بالبنك قررت تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ومدتها 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح 17.25% بدلا من 16%.

وتسري التغييرات اعتباراً من غدِ الأربعاء وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية، وفق بيان للبنك اليوم.



تطبق الأسعار المقدمة على هذه الشهادات على الإصدارات الجديدة.