البنك الأهلي يرفع سعر الفائدة 1.25% على الشهادات إلى 17.25% بدلا من 16%
كتب : منال المصري
06:42 م 21/04/2026
أعلن محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الأصول والخصوم "ألكو" بالبنك قررت تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ومدتها 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح 17.25% بدلا من 16%.
وتسري التغييرات اعتباراً من غدِ الأربعاء وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية، وفق بيان للبنك اليوم.
تطبق الأسعار المقدمة على هذه الشهادات على الإصدارات الجديدة.