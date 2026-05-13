كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء أحد الأشخاص عدم توافر أوراق الطباعة بالماكينات الخاصة بالأحوال المدنية داخل أحد المراكز التجارية بالقاهرة.

فحص الشكوى المتداولة

وبالفحص، تبين أن القائم على نشر التعليق حضر إلى موقع الماكينات أثناء تنفيذ أعمال تغذيتها بأوراق الطباعة، ما تسبب في اعتقاده بعدم توافر الخدمة.

انتظام عمل الماكينات

وأكدت التحريات توافر أوراق الطباعة بالماكينات المشار إليها، وانتظامها في تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين بصورة طبيعية، دون وجود أي معوقات.

تواصل مع الشاكي

وأوضحت الوزارة أنه جرى التواصل مع الشاكي وإحاطته بحقيقة الأمر، حيث أبدى تفهمه للموقف، ووجّه الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتواصل معه.

