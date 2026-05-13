أعلن ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎھﺮة، أحد البنوك الحكومية المقرر طرح جزءا من رأس ماله في البورصة خلال العام الجاري، زيادة صافي الأربح بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى نحو 4 مليارات جنيه.

وارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10% ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 9.1 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 8.3 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫﻣﺼﺮي ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2025.



وارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت ﺑﻨﺴﺒﺔ 11% ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 1.5 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 1.4 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2025.



وارتفعت وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء 7% خلال الربع الأول من العام الجالي إلى 27.4 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 401.4 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ 2025.

واﺳﺘﺤﻮذت وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ 60% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﺳﺘﺤﻮذت وداﺋﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ 40% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2026.



وزاد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض 7% خلال الربع الأول من 2026 إلى 276.4 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي ﻣﺪﻓﻮﻋًﺎ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل.



وارﺗﻔﻌﺖ اﻹﯾﺮادات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ إﻟﻰ 11.1 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 9.8 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2025 ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ %13.

وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ 500 مليون ﺟﻨﯿﮫ \ ﺑﻨﺴﺒﺔ 16% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2025.

وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ 9% ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 581 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ \ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2026، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 533 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.



وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ 3.8% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﺨﺎطﺮ ﻗﺮوض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ 175% ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ رﺻﯿﺪ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض 18.4 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2026.

و ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻷوﻟﻲ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل 16.88% ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل 20.48% ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2026