سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة 13 قرشًا، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك البركة:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.86 جنيه للشراء، 52.96 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.89 جنيه للشراء، و52.99 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.