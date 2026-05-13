

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة 13 قرشًا، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.





أسعار الدولار في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.



بنك مصر:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي Cib:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.



بنك البركة:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.86 جنيه للشراء، 52.96 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.89 جنيه للشراء، و52.99 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.