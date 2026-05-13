شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها مجموعة صور جديدة، خطفت من خلالها الأنظار ولاقت إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هيفاء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالات متنوعة جمعت بين الجرأة والأناقة، إذ ارتدت في إحدى الإطلالات جاكيت جلد باللون البني نسقته مع بنطلون جينز أزرق.

كما ظهرت في إطلالة أخرى بفستان كاجوال قصير باللون الأحمر الداكن، بينما ارتدت في صورة أخرى جامبسوت فضي لامع مكشوف الصدر.

تعليقات الجمهور على صور هيفاء وهبي

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "جميلة الجميلات"، "الديفا"، "كل صورة أحلى من التانية"، "الجمال والحلا"، و"مفيش بعد هيك".

انتهاء أزمة هيفاء وهبي في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي استعدادها للعودة إلى مصر، وذلك بعد انتهاء أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية.

وكتبت هيفاء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "وحشتيني يا مصر.. أشوفكم يوم 5/5".

كما أكد محاميها حاتم حافظ انتهاء النزاع القضائي بينها وبين نقابة المهن الموسيقية، واستعدادها لاستئناف نشاطها الفني وإحياء الحفلات داخل مصر.

