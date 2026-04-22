ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و27 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 22-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟
ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف بسبب زيادة الطلب على العملة بعد أن قفز بنحو 6% خلال آخر أسبوعين.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
51.98 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52 جنيهًا للشراء، و52.1 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52 جنيهًا للشراء، و52.1 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52 جنيهًا للشراء، و52.1 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.