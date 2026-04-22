ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و27 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 22-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف بسبب زيادة الطلب على العملة بعد أن قفز بنحو 6% خلال آخر أسبوعين.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.98 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52 جنيهًا للشراء، و52.1 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52 جنيهًا للشراء، و52.1 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52 جنيهًا للشراء، و52.1 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.