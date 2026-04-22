ميدبنك يطرح شهادة بعائد يصل إلى 17.25%

أعلن ميدبنك عن طرح شهادة جديدة تحت اسم "ميد ماستر" الادخارية والتي تستهدف الأفراد الباحثين عن استثمار آمن بعائد ثابت ومضمون.

وتوفر الشهادة، وفقا لبيان البنك اليوم، عائد سنوي يصل إلى 17.25%، ويتم صرف العائد بشكل شهري، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في الحصول على دخل منتظم، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف تقديم حلول مالية مبتكرة، تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء من الأفراد الطبيعيين.

ويبدأ احتساب العائد على شهادة "ميد ماستر – MID MASTER" اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

وتبلغ قيمة الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، مع حد أدنى يبدأ من 10 آلاف جنيه كما يتيح ميدبنك شراء هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب.

يتيح البنك استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

كما يتيح ميدبنك الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها، وبمعدل عائد لا يقل عن 2% فوق سعر العائد الفعلي المطبق على الشهادة بالإضافة الي العمولات البنكية المقررة، مما يوفر مرونة مالية للعملاء.

تخضع كافة التسهيلات وخيارات الاسترداد للشروط والأحكام المنظمة للبنك.